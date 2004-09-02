«Вокруг света за 80 дней»: Рецензия Киноафиши

Фрэнк Корачи, режиссер комедий с Адамом Сэндлером (есть, как видите, и такая профессия), сделал классический американский – я бы даже сказала, диснеевский, учитывая анимационные вклейки и переходы в духе детских мультиков, – трюковый аттракцион и назвал его «Вокруг света за 80 дней», использовав некоторые мотивы одноименного романа Жюля Верна. Собственно, от самого Жюля Верна в фильме не осталось практически ничего, но это, удивительное дело, нисколько не напрягает. Паспарту не был китайцем, но Джеки Чан, всю первую половину фильма упорно пытающийся выдать себя за француза (с его-то физиономией!), уморительно органичен: его шутовские акробатические фокусы, как всегда, милы, а искренняя любовь к хохмам при полном отсутствии актерских способностей только подкупает. Безобидное (в данном случае) кун-фу, сопровождаемое безумными реалити-байками про 10 тигров Кантона, смотрится просто как необходимая дань пристрастиям одного из главных персонажей. Вообще картина строится по принципу бесконечной карусели, где перипетии лондонской научной политики сменяет парижский импрессионизм, раскрашивающий лица героев в характерные для конца XIX столетия цвета, тот в свою очередь переходит в абсолютно не китайскую китайщину, где старухи напиваются в хлам, а малые дети из богом занюханной деревушки объясняются с европейцами на чистом английском, чтобы завершиться наконец первобытной дикостью Дикого Запада. В эпизодах мелькают такие причудливые персонажи, как турецкий принц (то есть законспирированный длинной и пышной гривой калифорнийский губернатор) Арнольд Шварценеггер, коллекционирующий Родена и разнообразных заезжих баб. Шварценеггер, кстати, даже пытается играть, что у него на склоне лет даже начинает получаться – по крайней мере в известных пределах. Еще один сюрприз – Роб Шнайдер, опухший и грязный американский бродяга, отпугивающий прохожих своим невыносимым ароматом и в конце концов сходящий с ума под впечатлением от рассказа Филеаса Фогга о «летучих людях» (сиречь летательных аппаратах). Соответственно сомнительный юморок авторов и героев воспринимаешь как должное. И непременная стрела в заднице (Стив Куган на ходу извлекает первую из пятой точки Джеки Чана), и обязательные шутки про яйца, и крайне странный прикол с капитаном, которому нимфоманиакальная акула откусила разом оба соска, – ничто уже не способно поколебать благостный настрой, вызванный всей этой несусветной чушью. Самое захватывающее, конечно, – финал, где президент Королевской Академии наук при огромном скоплении народа разглагольствует о жирной заднице королевы. Во-первых, английская Академия наук, если мне никто не изменяет (а мне точно никто не изменяет), называется – и всегда называлась – Лондонским королевским обществом; во-вторых же, изобразить английского лорда (ученого и джентльмена) рассуждающим на подобную тему – примерно то же самое, что заставить губернатора устроить стриптиз с шестом в открытой студии городского телевидения. Но если отбросить финал с его бредовыми диалогами и сидящим уже в лучшем случае в печенках торжественным романтическим поцелуем, если вообще отбросить требования разума и капризы вкуса – отчего бы и не посмотреть? Нормальная такая кругосветка, без комплексов и подтекстов. Кабы Терри Гиллиам снимал фильм ужасов, кошмары его героев наверняка были б точь-в-точь такими, как в новой жюльверновской экранизации. Алина Воронцова