«Охотники за разумом»: Рецензия Киноафиши

Горячий финский парень Ренни Харлин без дела не простаивает и фильмы снимает быстро, легко и непринужденно. На сей раз, кажется, удача улыбнулась ему – «Охотники за разумом» получились жесткими, динамичными, кровавыми, изобретательными и достаточно умными. Базовая идея этого фильма – та же, что и в «Основном инстинкте»: основной инстинкт – это не инстинкт власти и не инстинкт сексуальный, но инстинкт игры. Все начинается игрой – тренировочной вылазкой агентов ФБР в стан предполагаемого маньяка; и все превращается в игру, когда герои-спецагенты отправляются на обустроенный необитаемый остров, где шеф отдела Вэл Килмер затеял масштабное учение с массой необычных ходов и тонких ловушек. Правда, по ходу дела выяснится, что один из агентов сошел с ума: он (или она?) начинает методично убивать своих коллег. Поскольку же все участники прошли отличную психолого-криминалистическую подготовку, определить, кто убийца, будет довольно проблематично. Но самое главное – убийцей тоже движет инстинкт игры. Он придумывает всё более изощренные способы уничтожения человеческой плоти (заморозка жидким гелием с последующим распадением тела на части, «бескровное» отсечение головы и т. д.), всё более хитрые ловушки, играя на слабостях друзей: кто-то нестерпимо хочет курить и получает сигареты, пропитанные кислотой, кто-то не расстается с оружием и получает испорченный пистолет, чья пуля полетит в обратном направлении и размозжит голову стрелку, кто-то влюблен и обманется в предмете своей любви, когда будет уже слишком поздно. Крепко сбитое действие, не провисающее, кажется, ни разу, хотя и не всегда наделенное сюжетно-композиционной красотой, проходит через обилие хоррор-цитат (несмотря на то что в фильме нет мистики как таковой): например, у одного из агентов – того, кому отрубили голову, – выкачана вся кровь, как и у жертв маньяка из третьей части «Экзорциста», чью четвертую часть Ренни Харлин переснимает после отвергнутого продюсерами Пола Шрейдера, а ход с подвешенной на крючьях головой Вэла Килмера явно заимствован из киносериала «Восставший из ада». Обилие разнообразных технических приспособлений компенсируется совершенно «нетехнической» эстетикой: движущиеся вокруг собственной оси элегантные куклы и окровавленные манекены, мертвые кошки, кружащие под потолком белые голуби, красная вязь цифр на поверхности стекол и застывшие лица в прозрачном глянце воды. Конечно, в «Охотниках за разумом» нет того сочетания одухотворенности и интеллектуальной сложности, какое преподал, например, недавний «Спартанец» Дэвида Мэмета с тем же Вэлом Килмером, будучи не менее остросюжетным и динамичным. Конечно, концовка смазана – во многом благодаря счастливой развязке и стандартности финальных сюжетных ходов (почему, например, маньяк оказался один, а не двое, как в прологе, где спецагенты попали на тренировке в роковую западню, – логично было бы заставить выстрелить данное ружье?). Тем не менее это уверенное сложнопостановочное кино, профинансированное в основном «независимыми» продюсерами (фильм – производства Великобритании – Нидерландов – Финляндии – США), с выверенным визуальным рядом и сильной мрачно-драматической музыкой Туомаса Кантелинена, достигающей временами почти бетховеновского звучания. Алина Воронцова