«Дом мертвых»: Рецензия Киноафиши

«Мрачный остров, покрытый непроходимыми дремучими лесами. Это прóклятая земля, где стоит Дом мертвых – обитель Зла. Полчища вампиров, чудовищных тварей, монстров, восставших из ада живых мертвецов жаждут только одного – свежей человеческой плоти. Никто еще не выбирался с острова живым. Об этом не подозревали друзья-студенты, решившие хорошо повеселиться на экзотической вечеринке, устроенной на необитаемом острове. Истина открылась им слишком поздно: силы тьмы уже ощутили вкус крови. Зло не успокоится, пока не утолит голод». Прочитав этот составленный прокатчиками текст, ни один уважающий себя человек не пойдет на кино, которое здесь рекламируется. Сказать по правде, монстры, шинкующие американских студентов, уже до такой степени обрыдли, что большее отвращение вызывают лишь сами американские студенты, своей тупостью затмевающие даже вышеупомянутых «чудовищных тварей и восставших из ада живых мертвецов». «Дом мертвых» полностью соответствует своему рекламному описанию: тут есть и друзья-тинейджеры, озабоченные исключительно собственным размножением, и страшные зомби, озабоченные исключительно пресечением размножения друзей-тинейджеров, и классические сцены с мертвецами, нападающими на живых в самый ответственный момент продолжения жизни, и еще классические сцены с мертвецами, подкрепляющимися завтраком из туристов, а также не менее классические сцены, включающие в себя беспорядочную беготню с топорами, массовое кровопускание, жуткие крики, полеты различных частей тела во всех возможных направлениях и т. д. и т. п. Короче говоря, совершенно несмотрибельный бред. Но есть одна маленькая закавыка во всей этой истории – «Дом мертвых» снимал немецкий режиссер Уве Бёлль, уже несколько лет плотно сотрудничающий с Голливудом. А Уве Бёлль, если кто не в курсе, – не из тех постановщиков, что делают свою работу безо всякого смысла. Его снятое по собственному сценарию «Ханжество» – о человеке, который убивал невинных, ибо во всем превосходил мир, – одна из самых необычных, умных и бескомпромиссных картин рубежа столетий. Стало быть, в том, что Бёлль взялся за экранизацию и продюсирование откровенно тупого сценария, написанного некими Марком Олтменом, Дэном Бейтсом и Дэйвом Паркером по мотивам одноименной видеоигры, должна быть какая-то фишка. И эта фишка, собственно, заключается в самом понятии фильма как видеоигры. В отличие от создателей «Лары Крофт» и прочих известных опусов по мотивам игр Бёлль практически отказался от постановки фильма как более-менее самостоятельного произведения: камера у него описывает фигуры вокруг персонажей, точь-в-точь как экран компьютера показывает тот или иной игровой эпизод. Более того, в картину имплантированы элементы самой игры «Дом мертвых», которые не столько иллюстрируют сюжет, потому что иллюстрировать там решительно нечего, сколько направляют действие по антикинематографическому пути, то есть вытравляют все следы театра (наличие драматического конфликта) и живописи/фотографии (самостоятельность изображения) – и превращают зрелище в простой самозаводящийся аттракцион. Короче говоря, в «Доме мертвых» мы имеем одновременно клинический идиотизм и эстетическую провокацию, причем эти две ипостаси фильма друг с другом совершенно никак не конфликтуют. А чего конфликтовать-то – еды на всех хватит… Vlad Dracula