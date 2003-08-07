«Тупой и еще тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда»: Рецензия Киноафиши

Продолжение (или скорее, пролог) Тупых, судя по отзывам, всех жутко разочаровало. А почему? Вот идут люди смотреть фильм и знают, что не играет там Джимм Керри, что продолжения почти всегда бывают хуже оригинала (хотя бы чисто субъективно: когда смотришь что-то впервые впечатлений гораздо больше), но, видимо, надеются на чудо… И когда выходят из зала, удивленно говорят: «А Джимма Керри-то там нет!», «А первый фильм был смешнее!». Ребята, в детстве и деревья были большими, просто выросли мы, фильмов больше смотреть стали всяких разных и требования у нас возросли. А фильм-то обычный - нормальная комедия.

Два придурковатых парня Ллойд и Гарри встречаются в первый день занятий в школе. Для Гарри, никогда раньше не ходившего в школу и не имевшего друзей, завязавшаяся дружба с Ллойдом была просто находкой. Да и Ллойд, живущий в школе с отцом-уборщиком, наконец-то нашел настоящего преданного друга. А директор школы Коллинз вместе со своей подружкой мисс Хеллер задумали очередную аферу - создать липовый класс для умственно отсталых подростков, выбить под него финансирование и скрыться с этими денежками в жаркие страны. Гарри и Ллойд отлично справляются с порученной им директором ролью рекрутеров и набирают целый класс истинных отморозков: инвалид (с подружкой), панк, эмигрантка китаянка, спортсмен (он тупее всех – все время отрет «гол!») и человек-лошадь (парень, который участвует в рекламных кампаниях – в роли человека-лошади, солнца, пирата и т.п.) В школе они делали все что хотели и всем им очень весело жилось.

Но школьному репортеру Джессике Мэтьюс видимо жилось скучно и она искала приключений, а, может, ее журналистский нюх не давал ей покоя, но она начала подозревать что-то нечистое в затее директора Коллинза со спецклассом… А ребята из спецкласса оказались не такими уж и тупыми и без нее отлично (и очень остроумно) разоблачили директора.

Ну, актеры, конечно, не те, что в первом фильме, но в общем-то очень даже на них похожи и придурков изображают отменно.

Большинство шуток, как всегда, абсолютно глупые, но очень смешные. Типа, один стукает другого, говорит «Ты водишь», а второй говорит: «А у меня невидимость» и т.п. Проскальзывает и довольно тонкий юмор, особенно в трогательные моменты (когда друзья ссорятся и мирятся). В общем, шуток не перескажешь… Смотрите сами.

А смотреть лучше - большой компанией, и можно дома (отвлекайтесь, общайтесь, смотрите с любого места – все равно все будет понятно и весело).