«Признания опасного человека»: Рецензия Киноафиши

Не кажется ли вам, что в последнее время сняли много фильмов, действие которых происходит в середине 20 века и основано на реальных событиях, чьих-то воспоминаниях. «Признание опасного человека» тоже из этой серии. Правда, в реальность показанных в нем событий верится с трудом: то ли сама история жизни Чака Берриса слишком неправдоподобная, то ли таково ее «воспроизведение» на экране… Сюжетная линия такова. Жил-был мальчик, которого звали Чакки. Он не нравился девочкам и из-за этого сильно переживал. Самоутвердиться в жизни он решил, став звездой телеэкрана. Чак Бэррис не очень-то уважал людей, но отлично понимал, какое зрелище нужно заурядному американцу. Он делал шоу, которые нравились публике, а критики считали Бэрриса «опасным человеком», который развращает американское общество, опуская «культурную» планку телевидения. И вдруг ЦРУ присылает к нему агента (его играет доктор…, ой, Джордж Клуни), который вербует шоумена и направляет его на «курсы киллеров». Бэррис должен убивать врагов демократии, а значит Америки… (По ходу фильма становится понятно, что основными «приютами» последних являются Мексика, Финляндия, Восточная Германия и, конечно, СССР в лице КГБ и Ивана, как собирательного образа советского гражданина). И он снимает шоу, убивает, мучается воспоминаниями..., снова убивает… Когда описываешь сюжет все вроде бы и логично, но когда смотришь фильм, то он напоминает чью-то больную фантазию вперемешку с различными модными режиссерскими штучками (типа показывать одновременно несколько событий; неожиданно вставлять не очень связные воспоминания престарелых работников телевидения о Бэррисе, включать «шум в голове» и пр.). Чего не отнимешь у фильма, так это стильности (умеют сейчас реально воспроизводить атмосферу любых времен) и хорошей игры актеров (особенно Сэма Роквелла (Бэррис) и Дрю Бэрримор (подруга жизни Бэрриса). В целом же, фильм производит странное впечатление: то ли ты чего-то не понимаешь, то ли у режиссера какое-то «измененное» сознание… Одно понятно - фильм задумывался как серьезный и заставляющий задуматься. Посмотрите «Исповедь опасного человека» (все-таки заурядным этот фильм не назовешь).