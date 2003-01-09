«Симона»: Рецензия Киноафиши

Поздравляю кинозрителеля с возможностью перегрузить себя из кино-мира боевиков, эскалации насилия, боевиков и вурдалаковв прекрасный светлый мир таланта Аль Пачино в фильме «СИМОНА».

Съемки фильма поставлены под угрозу срыва скандальным характером кинозвезды. Подавленный безысходностью, режиссер погружается в компьютерный мир, соединяет его со съемочной площадкой … и находит в них воплощение своих творческих замыслов. Созданная программой компьютерного гения и ожившаая на экране виртуальная героиня удивительно хороша, слишком совершенна. Она приносит одному, а затем и другому фильмам режиссера потрясающий успех. Великолепное компьютерно-лазерное явление Симоны зрителю возводит ее в ранг супер-кинозвезды.«На своей шкуре» режиссер познает, каково жить и творить в атмосфере назойливой и прожорливой прессы. За его виртуальной Симоной начинается журналистская охота.«Обман люди терпят, но не прощают, когда им открывают глаза»,-и режиссер решается похоронить свое создание.Но… прекрасное в огне не горит и в воде не тонет!!!

Уверяю вас, коллеги-зрители: «СИМОНА» режиссера Эндрю Никола, улыбка, игра, «дух Аль Пачино», замечательные и в меру(!!) эффекты компьютерной анимации и лазерное представление – достойное приложение 120минутам нашего «свободного времени».