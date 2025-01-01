Выиграй билеты на фестиваль итальянского кино RIFF
С 23 ноября по 3 декабря в киноцентре «Родина» пройдет IV Российско-итальянский кинофестиваль RIFF, самый масштабный италоязычный фестиваль России и самое яркое российско-итальянское культурное кинособытие осени.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на любой фильм фестиваля (кроме фильма-открытия)!
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга!
Победителя определим рандомным способом 20 ноября.
Победители:
gergishanovpg@*** lasselanta@*** liliadanc@***
Викторина окончена