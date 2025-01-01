Меню
Дата окончания викторины: 18 декабря 2023 08:50
Разыгрываем призы к фильму «Другие: Проклятие кукушки»

Не пропустите в кино новый мистический хоррор!

7 декабря в прокат выходит фильм «Другие: Проклятие кукушки».

Молодая пара, Анна и Марк, решают поменяться домами с приятными пожилыми людьми, с которыми познакомились в интернете. То, что начиналось как прекрасный отпуск, со временем превращается в настоящий кошмар: они узнают, что у новых знакомых есть свои дьявольские планы на их счет.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте сертификат номиналом 2000 рублей на квест от компании «Мир квестов».

Победителей определит наш робот 18 декабря.

Победители:

latina-zolo***@mail.ru; antonkyngor***@gmail.com; anjelika_nikolaye***@mail.ru.

Викторина окончена
