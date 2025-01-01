Меню
Дата окончания викторины: 25 августа 2023 10:46
Разыгрываем призы к сериалу «СуперИвановы»

Новый комединый сериал уже на ТВ-3!

14 августа на канале ТВ-3 состоялась премьера народной мистической комедии «СуперИвановы»!

«СуперИвановы» – это история обычной, на первый взгляд, семьи Ивановых. Однако женщины в ней обладают удивительным даром – каждая своим. Дарина (Екатерина Волкова) видит людей насквозь. Её мама Тамара Петровна (Ольга Науменко) умеет варить зелья. Дар дочери Кати (Мария Абрамова) ещё предстоит узнать. И только супруг Дарины, школьный учитель физики Валера (Михаил Полицеймако), остаётся верен науке. Но однажды сарафанное радио разносит слухи о волшебном семействе, и Ивановы начинают помогать окружающим в решении их житейских проблем. Вот только помогут ли их способности разобраться с собственными семейными историями?

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте блокноты с символикой канала ТВ-3.

Победителей определит наш робот 25 августа.

Победители:

huszti***@mail.ru evailon***@rambler.ru

Викторина окончена
