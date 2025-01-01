Разыгрываем призы к сериалу «СуперИвановы»

14 августа на канале ТВ-3 состоялась премьера народной мистической комедии «СуперИвановы»!

«СуперИвановы» – это история обычной, на первый взгляд, семьи Ивановых. Однако женщины в ней обладают удивительным даром – каждая своим. Дарина (Екатерина Волкова) видит людей насквозь. Её мама Тамара Петровна (Ольга Науменко) умеет варить зелья. Дар дочери Кати (Мария Абрамова) ещё предстоит узнать. И только супруг Дарины, школьный учитель физики Валера (Михаил Полицеймако), остаётся верен науке. Но однажды сарафанное радио разносит слухи о волшебном семействе, и Ивановы начинают помогать окружающим в решении их житейских проблем. Вот только помогут ли их способности разобраться с собственными семейными историями?

