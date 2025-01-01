Разыгрываем призы к фильму «Хвостатые пришельцы»

Меню
Дата окончания викторины: 7 августа 2023 11:17
Не пропустите в кино приключенческий фильм для всей семьи!

27 июля в прокат выходит фантастические приключения собак «Хвостатые пришельцы».

Брат и сестра вместе со своими родителями помогают троице пришельцев из далекого космоса. Пытаясь избежать внимания и скрыться от охотника за НЛО, инопланетяне принимают облик милых земных собак. С помощью новых друзей хвостатые пришельцы должны преодолеть много препятствий, чтобы починить свой корабль и вернуться домой.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор для своего питомца от сети магазинов «4 лапы». В набор входит: лакомство для собак, игрушка (косточка хрустящая), миска (дорожная, раскладная), диспенсер для пакетиков.

Победителей определит наш робот 7 августа.

Победители:

pavlenko-s***@mail.ru; kost***@mail.ru

Викторина окончена
