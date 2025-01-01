Разыгрываем призы к мультфильму «Зверогонщики»

22 июня в прокат выходит яркий семейный мультфильм «Зверогонщики».

Ралли «Шёлковый путь» — уникальнейшая гонка. Предельные скорости, разнообразнейшие ландшафты и только лучшие зверогонщики мира. Правда, это не относится к лори Жи, милому пушистому зверьку с большими глазами и добрым сердцем. Ему не везёт на гонках, но он должен во что бы то ни стало обойти чемпиона Арчи Великвалепного, чтобы спасти свой дом. Пожелаем ему удачи! Его соперники — млекопитающие и земноводные — тоже рьяно мечтают о победе и готовы на всё, чтобы оказаться на финише первыми.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор призов с символикой мультфильма – подушку для путешествий, раскраску и наклейки.

Победителей определит наш робот 6 июля.

