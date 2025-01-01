Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к мультфильму «Зверогонщики»

Разыгрываем призы к мультфильму «Зверогонщики»

Дата окончания викторины: 6 июля 2023 10:24
Разыгрываем призы к мультфильму «Зверогонщики»

Не пропустите в кино анимационные приключения бесстрашных гонщиков!

22 июня в прокат выходит яркий семейный мультфильм «Зверогонщики».

Ралли «Шёлковый путь» — уникальнейшая гонка. Предельные скорости, разнообразнейшие ландшафты и только лучшие зверогонщики мира. Правда, это не относится к лори Жи, милому пушистому зверьку с большими глазами и добрым сердцем. Ему не везёт на гонках, но он должен во что бы то ни стало обойти чемпиона Арчи Великвалепного, чтобы спасти свой дом. Пожелаем ему удачи! Его соперники — млекопитающие и земноводные — тоже рьяно мечтают о победе и готовы на всё, чтобы оказаться на финише первыми.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор призов с символикой мультфильма – подушку для путешествий, раскраску и наклейки.

Разыгрываем призы к мультфильму «Зверогонщики»

Победителей определит наш робот 6 июля.

Победители:

petac4***@gmail.com;

ustinow***@mail.ru;

kyzmin-den4***@mail.ru

Викторина окончена
В «Троне: Арес» появится лишь один герой из «Наследия»: остальных заменил Джаред Лето
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше