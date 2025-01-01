Разыгрываем призы к фильму «Я иду искать. Королевская игра»

Меню
Дата окончания викторины: 3 ноября 2022 11:03
Не пропустите в кино триллер о семье аристократов, устроивших игру на выживание для грабителей-неудачников!

27 октября в прокат вышел остросюжетный фильм «Я иду искать. Королевская игра».

Банда молодых хулиганов проникает в якобы пустующее поместье, принадлежащее членам королевской фамилии, в надежде получить самые легкие деньги в своей жизни. Однако хозяева оказываются дома и вовсе не собираются вызывать полицию. Они готовы встретить непрошенных гостей в соответствии со своими многовековыми традициями. И теперь грабителям придется сыграть с ними в королевскую игру, в которой свои особые правила выживания.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте сертификат на 1500 рублей на прохождение одного из квестов в «Клаустрофобии».

Победителя определит наш робот 3 ноября.

Победитель:

hush-h***@list.ru

Викторина окончена
