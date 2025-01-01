Разыгрываем билеты на «Ёлку в Крокусе»

С 25 по 30 декабря 2021 года и со 2 по 8 января 2022 года легендарная «Ёлка в Крокусе» возвращается в офлайн!

Настоящий Дед Мороз с Русского Севера вернётся в Крокус, чтобы спасти Новый год и вместе с гостями праздника дать отпор коварному колдуну Агрызу. На стороне завистливого и хитрого мага будут персонажи, которых хорошо знают дети и взрослые, – Баба-яга, Снежная королева и другие сказочные злодеи. Масштабное шоу с многомиллионным бюджетом, не имеющее аналогов в мире, перенесет гостей в путешествие по волшебной вселенной – действие будет разворачиваться как на сцене, так и в зале!

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета с открытой датой на праздничное представление.

Победителей определит наш робот 26 декабря.

Победители:

sasha050***@mail.ru; nadja***@mail.ru; ruslandoro***@yandex.ru