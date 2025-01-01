Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем 4 тома комиксов «Пацаны»

Разыгрываем 4 тома комиксов «Пацаны»

Дата окончания викторины: 12 октября 2020 10:32
Разыгрываем 4 тома комиксов «Пацаны»

Не пропустите второй сезон комедийного экшна!

 

Киноафиша.Инфо и Fanzon разыгрывают всю серию комиксов «Пацаны» на русском языке.

Сильнейшие герои Земли. Правосудие — для всех. Возмездие — для невинных. Знакомьтесь: "Пацаны". Ничем не отличаются от обычных людей, за исключением фирменных плащей и сапог. Но теперь они против суперсилы!

Правильно ответьте на вопросы викторины, подпишитесь на наш Телеграм-канал и выиграйте приз!

Победителей определит наш робот 12 октября.

Победители:

alexander.dubra***@gmail.com

biryuc***@mail.ru

Разыгрываем 4 тома комиксов «Пацаны»
Викторина окончена
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше