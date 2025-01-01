Разыгрываем призы от магазина комиксов и подарков Comics Cinema
Скрасьте свои самоизоляционные будни!
Любители комиксов, креативных подарков и игрушек по мотивам фильмов, мультфильмов и видеоигр, настал ваш звездный час!
Киноафиша и Comics Cinema дарят фигурку Funko, артбук «Лига справедливости» и забавные стикеры.
Правильно ответьте на вопросы, вступите в Телеграм-канал Киноафиши и выиграйте эксклюзивные призы.
Победителей определит наш робот 16 июня.
Победители:
nori***@list.ru jack_ri***@mail.ru
Викторина окончена