Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы от магазина комиксов и подарков Comics Cinema

Дата окончания викторины: 16 июня 2020 13:13
Скрасьте свои самоизоляционные будни!

Любители комиксов, креативных подарков и игрушек по мотивам фильмов, мультфильмов и видеоигр, настал ваш звездный час!

Киноафиша и Comics Cinema дарят фигурку Funko, артбук «Лига справедливости» и забавные стикеры.

Правильно ответьте на вопросы, вступите в Телеграм-канал Киноафиши и выиграйте эксклюзивные призы.

Победителей определит наш робот 16 июня.

Победители:

nori***@list.ru jack_ri***@mail.ru

Викторина окончена
