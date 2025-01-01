Разыгрываем комиксы «Рик и Морти»

Предлагаем скоротать время в ожидании четвертого сезона «Рика и Морти» в компании увлекательных комиксов.

Приготовьтесь к новой порции безумия, но теперь уже в комиксах, потому что таких историй вы ещё не слышали и не видели! Сюжет комикса не дублирует мультсериал и не оставит равнодушным ни одного любителя отборного интеллектуально-трешёвого юмора и научной фантастики.

Правильно ответьте на вопросы викторины, вступите в наш Телеграм-канал и выиграйте комиксы «Рик и Морти» от издательства «Комильфо» и магазина «Двадцать восьмой».

Победителей определит наш робот 18 мая.

Победители:

klimru140***@yandex.ru arinka***@gmail.com

soicz***@gmail.com nika.kl***@yandex.ru bo***@mail.ru alexander.dubra***@gmail.com