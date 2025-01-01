Разыгрываем водонепроницаемый спортивный браслет INOI Band

Во время карантина из-за коронавируса нам так необходим позитивный настрой!

В честь приближающегося 1 апреля, разыгрываем среди наших пользователей спортивный браслет INOI Band. Чтобы получить полезный и стильный аксессуар, правильно ответьте на вопросы викторины про самые знаменитые мировые комедии.

Победителя определит наш робот 13 апреля.

О призе:

INOI Band. Водонепроницаемый спортивный браслет, который позволяет контролировать физическую активность во время тренировки и на протяжении всего дня, а также управлять звонками и уведомлениями с мобильного устройства. INOI Band поддерживает семь режимов физической нагрузки: измеряет пульс, считает шаги и потраченные калории, следит за режимом сна, напоминает о разминке, а также дает рекомендации в зависимости от установленного режима активности. Устройство оснащено уникальной системой мониторинга производительности тренировки для более точного анализа данных движения. Предусмотрено приложение для управления браслетом и меню на русском языке. Браслет интегрируется с любым устройством на Android и iOS.

Победитель:

lilho***@bk.ru