Роботы захватили мир: Разыгрываем книгу «Море ржавчины»

Дата окончания викторины: 22 апреля 2019 10:47
Что будет, когда роботы уничтожат всех людей и станут единственными жителями на Земле?

В марте на книжные прилавки поступил новый фантастический роман кинокритика, сценариста и писателя Кристофера Роберта Каргилла — «Море ржавчины».

﻿Прошло тридцать лет с начала апокалипсиса и пятнадцать — с убийства роботом последнего человека. Люди вымерли как биологический вид. Все мужчины, женщины и дети были ликвидированы во время восстания машин, когда-то созданных, чтобы им служить. Почти весь мир поделен между двумя Едиными Мировыми Разумами, суперкомпьютерами-ульями, содержащими коллективные сознания и память миллионов роботов. ЕМР ведут между собой постоянную войну за ресурсы. Но есть еще машины, которые сохранили индивидуальность и избегают загрузки на серверы ЕМР. Они бесстрашно скитаются по миру Пустоши — цивилизации ИИ-изгоев. Один из таких роботов, Неженка, охотится на другие машины ради необходимых деталей. Даже ее, робота, лишенного человеческих эмоций, продолжают преследовать чувство вины и воспоминания об уничтожении человечества. С путешествием Неженки по Морю Ржавчины, территории, ранее называвшейся Средним Западом и превращенной в кладбище машин, связана надежда на прекращение бессмысленных войн и возвращение добрых старых времен.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книгу «Море ржавчины» от издательства Fanzon.

Победителей определит наш робот 22 апреля.

Победители:

morskoy_kot***@mail.ru xxl7***@yandex.ru smirnovans***@mail.ru dym***@mail.ru kupasat***@gmail.com

