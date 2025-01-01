Роботы захватили мир: Разыгрываем книгу «Море ржавчины»

Что будет, когда роботы уничтожат всех людей и станут единственными жителями на Земле?

В марте на книжные прилавки поступил новый фантастический роман кинокритика, сценариста и писателя Кристофера Роберта Каргилла — «Море ржавчины».

﻿Прошло тридцать лет с начала апокалипсиса и пятнадцать — с убийства роботом последнего человека. Люди вымерли как биологический вид. Все мужчины, женщины и дети были ликвидированы во время восстания машин, когда-то созданных, чтобы им служить. Почти весь мир поделен между двумя Едиными Мировыми Разумами, суперкомпьютерами-ульями, содержащими коллективные сознания и память миллионов роботов. ЕМР ведут между собой постоянную войну за ресурсы. Но есть еще машины, которые сохранили индивидуальность и избегают загрузки на серверы ЕМР. Они бесстрашно скитаются по миру Пустоши — цивилизации ИИ-изгоев. Один из таких роботов, Неженка, охотится на другие машины ради необходимых деталей. Даже ее, робота, лишенного человеческих эмоций, продолжают преследовать чувство вины и воспоминания об уничтожении человечества. С путешествием Неженки по Морю Ржавчины, территории, ранее называвшейся Средним Западом и превращенной в кладбище машин, связана надежда на прекращение бессмысленных войн и возвращение добрых старых времен.

