Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино «Я безумен, но мой дневник не врет»: Разыгрываем книгу-дополнение к сериалу «Мистер Робот»

«Я безумен, но мой дневник не врет»: Разыгрываем книгу-дополнение к сериалу «Мистер Робот»

Дата окончания викторины: 29 апреля 2019 22:45
«Я безумен, но мой дневник не врет»: Разыгрываем книгу-дополнение к сериалу «Мистер Робот»

Узнай тайные мысли Эллиота Алдерсона!

﻿«Я безумен, но мой дневник не врет» — официальное дополнение к сериалу «Мистер Робот». Это дневник главного героя, где рассказывается отдельная история, которая дополняет уже существующие сюжетные ветки и развивает новые. Кроме того, «Я безумен, но мой дневник не врет» позволит фанатам лучше понять эмоциональное состояние Эллиота, ход его мыслей и логику его решений. «Мистер Робот» — американский психологический телесериал, лауреат премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший телевизионный сериал — драма». Над книгой «Я безумен, но мой дневник не врет» работали шоураннер сериала Сэм Эсмейл и сценаристка Кортни Луни.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книгу от издательства «Бомбора».

Победителей определит наш робот 29 апреля.

Победители:

andrej.kal***@gmail.com tema041***@gmail.com

«Я безумен, но мой дневник не врет»: Разыгрываем книгу-дополнение к сериалу «Мистер Робот»
Викторина окончена
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше