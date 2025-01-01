«Я безумен, но мой дневник не врет»: Разыгрываем книгу-дополнение к сериалу «Мистер Робот»

﻿«Я безумен, но мой дневник не врет» — официальное дополнение к сериалу «Мистер Робот». Это дневник главного героя, где рассказывается отдельная история, которая дополняет уже существующие сюжетные ветки и развивает новые. Кроме того, «Я безумен, но мой дневник не врет» позволит фанатам лучше понять эмоциональное состояние Эллиота, ход его мыслей и логику его решений. «Мистер Робот» — американский психологический телесериал, лауреат премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший телевизионный сериал — драма». Над книгой «Я безумен, но мой дневник не врет» работали шоураннер сериала Сэм Эсмейл и сценаристка Кортни Луни.

