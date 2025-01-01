«Русалочка» и Queen на ударных: Разыгрываем билеты на концерт «Лучшее от «Renaissance Percussion» в Большом зале филармонии

Меню
Дата окончания викторины: 4 февраля 2019 15:33
Выиграйте билеты на уникальное музыкальное событие этой зимы!

11 февраля в 20.00 в Большом зале филармонии ансамбль ударных инструментов Мариинского театра «Renaissance Percussion» представят в свою «ударную» программу: “Лучшее от «Renaissance Percussion».

В программе прозвучат композиции:

Свиридов: «Время Вперед!»; Артемьев: «Три товарища» из к/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих»; Гершвин: «Порги и Бесс»; Л.Уэббер: «Иисус Христос - суперзвезда», фрагменты рок-оперы; Queen: "We are the champions" (переложение для виолончели и ударных); Renaissance Percussion: «Путь самурая»; «Эй, ухнем», народная песня; Менкен: Музыка из мультфильма «Русалочка»; Живкович: «Trio per uno»; Пьяццолла: «Oblivion», танго (переложение для виолончели и ударных); Ведункин: «Эхо Африки»; Френкель: Музыка из к/ф «Неуловимые мстители»; Римский-Корсаков: «Песня индийского гостя» из оперы «Садко».

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительный билет на концерт.

Победителей определит наш робот 4 февраля.

Победители:

wilych@*** red_sun2003@***

Викторина окончена
