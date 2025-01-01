Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй смартфон INOI 3 Power

Выиграй смартфон INOI 3 Power

Дата окончания викторины: 14 января 2019 10:45
Выиграй смартфон INOI 3 Power

Любишь вкусно поесть, посмотреть интересное кино и «позалипать» в свой любимый смартфон? Тогда эта викторина точно для тебя!

Подпишись на группу наших друзей - портала о ресторанах и еде Allcafe, правильно ответь на вопросы о любимой еде киногероев и получи возможность выиграть новенький смартфон INOI 3 Power.

Викторина для всех жителей РФ!

Победителя определим методом рандома 14 января.

О призе:

INOI 3 Power согреет душевными разговорами в морозный зимний вечер. Емкий аккумулятор 3500 мА*ч не садится на холоде и выдерживает до 2 дней без дополнительной подзарядки. Модель с широким 5-дюймовым экраном в приятном матовом корпусе удобно помещается в руке. Благодаря соотношению сторон 18:9 удалось добиться максимальной площади дисплея, для комфортной работы, чтения и просмотра видео.

Операционная система Android 8 Go открывает доступ к популярным приложениям и увеличивает скорость работы смартфона. С INOI 3 Power вы сможете передать самые яркие эмоции, общаясь по видеосвязи, отправляя сообщения и фото. Смартфон поддерживает одновременное использование 2 SIM-карт и имеет отдельный разъем для карты памяти до 32Гб.

Победитель:

karen131979@***

Выиграй смартфон INOI 3 Power

Викторина окончена
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше