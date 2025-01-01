Выиграй смартфон INOI 3 Power

Любишь вкусно поесть, посмотреть интересное кино и «позалипать» в свой любимый смартфон? Тогда эта викторина точно для тебя!

Подпишись на группу наших друзей - портала о ресторанах и еде Allcafe, правильно ответь на вопросы о любимой еде киногероев и получи возможность выиграть новенький смартфон INOI 3 Power.

Викторина для всех жителей РФ!

Победителя определим методом рандома 14 января.

О призе:

INOI 3 Power согреет душевными разговорами в морозный зимний вечер. Емкий аккумулятор 3500 мА*ч не садится на холоде и выдерживает до 2 дней без дополнительной подзарядки. Модель с широким 5-дюймовым экраном в приятном матовом корпусе удобно помещается в руке. Благодаря соотношению сторон 18:9 удалось добиться максимальной площади дисплея, для комфортной работы, чтения и просмотра видео.

Операционная система Android 8 Go открывает доступ к популярным приложениям и увеличивает скорость работы смартфона. С INOI 3 Power вы сможете передать самые яркие эмоции, общаясь по видеосвязи, отправляя сообщения и фото. Смартфон поддерживает одновременное использование 2 SIM-карт и имеет отдельный разъем для карты памяти до 32Гб.

Победитель:

karen131979@***