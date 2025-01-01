Узнай, где вкусно кормят, и выиграй стильный смартфон INOI 2!

Меню
Дата окончания викторины: 30 ноября 2018 11:08
Читай новости о лучших кафе твоего города и получай смартфон!

Любишь ходить в проверенные кафе и рестораны? Хочешь знать секретные места, где можно вкусно поесть с огромной скидкой?

Киноафиша совместно с allcafe.ru объявляет конкурс!

• Подпишись на канал allcafe в Яндекс.Дзен

• Оставь комментарий со своим email под любой новостью в Яндекс.Дзен (указывай первую часть - например, ivan_ivanov вместо ivan_ivanov@yandex.ru)

• Нажми кнопку «Участвую» внизу этой страницы

и выиграй стильный смартфон INOI 2

О призе:

INOI 2 понравится активным пользователям интернета. С функцией 4G искать информацию в сети, скачивать медиа-файлы и общаться стало еще удобнее и быстрее. Смотрите ваши любимые фильмы на большом 5-дюймовом экране, когда угодно и где угодно on-line или скачивайте их на смартфон. Устройство поддерживает карту памяти на 64Гб и оснащено встроенной памятью объемом 8Гб. Можно одновременно использовать 2 SIM-карты, а заряд батареи выдерживает целый день активной работы без подзарядки.

Победитель:

Викторина окончена
