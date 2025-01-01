Выиграй билеты на «Видфест» в Москве
Выиграй билеты на «Видфест» в Москве!
8 сентября в Москве пройдет фестиваль видеоблогеров «Видфест».
В этом году местом проведения московского «Видфест» станет новая площадка европейского формата - Main Stage.
На фествиале «Видфест» в Москве ожидается более 50 топовых звезд YouTube и Instagram. Посетителей фестиваля ждут тематические зоны, арт-объекты и стенды, интерактивные программы, автограф- и фотосессии и море развлечений на любой вкус.
Правильно ответь на вопросы викторины и получи два билета на фестиваль!
Победителей определим рандомным способом 7 сентября.
Победители:
aguberna@***
leotc@***
Викторина окончена