Выиграй билеты на «Видфест» в Москве!

8 сентября в Москве пройдет фестиваль видеоблогеров «Видфест».

В этом году местом проведения московского «Видфест» станет новая площадка европейского формата - Main Stage.

На фествиале «Видфест» в Москве ожидается более 50 топовых звезд YouTube и Instagram. Посетителей фестиваля ждут тематические зоны, арт-объекты и стенды, интерактивные программы, автограф- и фотосессии и море развлечений на любой вкус.

Правильно ответь на вопросы викторины и получи два билета на фестиваль!

Победителей определим рандомным способом 7 сентября.

Победители:

aguberna@***

leotc@***