Викторина от телеканала Cartoon Network: выиграй призы с героями «Времени приключений»
Если имена Финн и Джейк для тебя не пустой звук, то у нас есть кое-что интересное!
Участвуй в викторине!
«Какое сейчас время?» – «Время приключений!». Парнишка Финн и его пес Джейк вновь отправляются на помощь тем, кто попал в беду. Последний сезон легендарного мультсериала можно посмотреть на телеканале Cartoon Network – по будням в 10:50 (МСК). Но окончание мультика – совсем не повод расставаться с любимыми героями!
Киноафиша.Инфо и издательство «Эксмо» дарит эксклюзивные призы с любимыми героями мультсериала «Время приключений»!
Правильно ответь на вопросы викторины и призы твои!
Победителей определим рандомным способом 11 июля.
Победители:
Nik_Sobakka@*** Jerry.94@*** vanoMortal@***
Викторина окончена