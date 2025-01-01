Викторина от телеканала Cartoon Network: выиграй призы с героями «Времени приключений»

Меню
Дата окончания викторины: 11 июля 2018 11:40
Если имена Финн и Джейк для тебя не пустой звук, то у нас есть кое-что интересное!

Участвуй в викторине!

«Какое сейчас время?» – «Время приключений!». Парнишка Финн и его пес Джейк вновь отправляются на помощь тем, кто попал в беду. Последний сезон легендарного мультсериала можно посмотреть на телеканале Cartoon Network – по будням в 10:50 (МСК). Но окончание мультика – совсем не повод расставаться с любимыми героями!

Киноафиша.Инфо и издательство «Эксмо» дарит эксклюзивные призы с любимыми героями мультсериала «Время приключений»!

Правильно ответь на вопросы викторины и призы твои!

Победителей определим рандомным способом 11 июля.

Победители:

Nik_Sobakka@*** Jerry.94@*** vanoMortal@***

Викторина окончена
