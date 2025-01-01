Выиграй приз с символикой мультфильмов «Время приключений» и «Гравити Фолз» от издательства Эксмо

Меню
Дата окончания викторины: 4 мая 2018 11:33
Фанат сериалов «Время приключений» и «Гравити Фолз»?

Тогда тебе к нам!

Мультсериалы «Время приключений» и «Гравити Фолз» обожают дети и взрослые по всему миру. Многие спорят, что же лучше – узнавать тайны странного городка, как Дипер и Мэбл в Гравити Фоллз или спасать мир и сражаться с чудовищами, как Финн и Джейк в Adventure Time?

Мы наверняка не знаем, поэтому разыгрываем сувенирную продукцию сразу со всеми любимыми героями. Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй: альбомы для рисования, блокнот, закладку и забавные статусы для рабочего стола.

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 4 мая.

Победители:

andrew.novoselsky@*** dsidoren@*** lesya_0601@*** allfirst@***

Викторина окончена
