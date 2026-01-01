Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мария Маккларг Maria McClurg
Киноафиша Персоны Мария Маккларг

Мария Маккларг

Maria McClurg

Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Последний вздох 6.6
Последний вздох (2024)
В течение сезона 6.4
В течение сезона (2024)
Охомутала миллиардера, теперь он мой муж 0.0
Охомутала миллиардера, теперь он мой муж (2024)

Фильмография Мария Маккларг

Охомутала миллиардера, теперь он мой муж
Охомутала миллиардера, теперь он мой муж
вертикальный сериал, мелодрама 2024, США
В течение сезона 6.4
В течение сезона Au fil des saisons
комедия, драма 2024, Франция
Последний вздох 6.6
Последний вздох Le dernier souffle
драма 2024, Франция
Показать еще
Каким будет сентябрь, можно узнать 11 августа: по старым приметам в день рождения Николая Чудотворца
Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось
Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи
«Воронины» вышли уже 16 лет назад: самое время взглянуть, как изменились актеры за долгие годы (фото)
Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»
Включил в полночь, залип до двух: «Супергерл» от DC не шедевр, но и жалких 5,6 не заслужила — рецензия
Что посмотреть прямо сейчас? 3 свежих российских сериала, от которых не отлипнуть — все с высоким рейтингом (№3 для фанатов Паламарчука)
Этот сериал HBO стоил в 4 раза дешевле «Игры престолов»: теперь его называют «шедевром наравне с "Сопрано"»
«Категорически рекомендую к просмотру»: новая августовская фантастика про биожену уже вышла на Amazon Prime Video и Apple TV
Забудьте вы уже про «Игру престолов»: эти 5 сериалов HBO цепляют не меньше – у каждого оценка 8+ на IMDb
«Я чуть кресло не протёр»: 1,67 млрд долларов за десять дней не спасли нового «Человека-паука» от жёсткой критики
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше