Элла Оливия Стиллер

Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю

2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно

Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение

Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет

Японский ответ злодеям Marvel: новый сериал Netflix на 8 серий от создателей «Поезда в Пусан» смешал фантастику, маньяка и детектив

Выходные отменяются: 5 шикарных детективов для тех, кто уже устал ждать «Первый отдел-6»

В России сняли 3 провальных ремейка «Доктора Хауса» — будет и 4-й: Хью Лори заменит «наш» Майкл Скофилд из русского «Побега»

10 новых экшеновых боевиков 2023-2026 годов, которые получили высокие оценки на IMDb

Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)

Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя