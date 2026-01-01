Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мерве Болугур
Merve Bolugur
Киноафиша
Персоны
Мерве Болугур
Мерве Болугур
Merve Bolugur
Дата рождения
16 сентября 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Стамбул, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
0.0
Маленькие тайны
(2010)
Фильмография Мерве Болугур
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Семейный
Год
Все
2010
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Маленькие тайны
драма, семейный, мелодрама
2010, Турция
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667