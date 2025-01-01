Меню
О персоне
Фильмография
Адельфа Кальво
Adelfa Calvo
Киноафиша
Персоны
Адельфа Кальво
Адельфа Кальво
Adelfa Calvo
Дата рождения
5 апреля 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Малага, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
0.0
Маркиз
(2024)
Фильмография Адельфа Кальво
Жанр
Все
Драма
Криминал
Семейный
Год
Все
2024
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Маркиз
драма, криминал, семейный
2024, Испания
