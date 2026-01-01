Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Чэнь Синьхай
Chen Xinhai
Киноафиша
Персоны
Чэнь Синьхай
Чэнь Синьхай
Chen Xinhai
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
0.0
Божественное дерево
(2025)
0.0
Двойник
(2024)
Фильмография Чэнь Синьхай
Божественное дерево
драма, мелодрама, дорама
2025, Китай
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Двойник
драма, мелодрама, дорама
2024, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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