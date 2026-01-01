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Чэнь Синьхай Chen Xinhai
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Чэнь Синьхай

Chen Xinhai

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Божественное дерево 0.0
Божественное дерево (2025)
Двойник 0.0
Двойник (2024)

Фильмография Чэнь Синьхай

Божественное дерево
Божественное дерево
драма, мелодрама, дорама 2025, Китай
Двойник
Двойник
драма, мелодрама, дорама 2024, Китай
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