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Юлиус Гаузе
Julius Gause
Киноафиша
Персоны
Юлиус Гаузе
Юлиус Гаузе
Julius Gause
Дата рождения
15 июня 2004
Возраст
22 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Фрайбург-им-Брайсгау, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
5.8
Свет
(2024)
0.0
Одербрух
(2024)
Фильмография Юлиус Гаузе
Одербрух
триллер, детектив
2024, Германия
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
5.8
Свет
Das Licht
драма
2024, Германия
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