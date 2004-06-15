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Юлиус Гаузе Julius Gause
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Юлиус Гаузе

Julius Gause

Дата рождения
15 июня 2004
Возраст
22 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Фрайбург-им-Брайсгау, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Свет 5.8
Свет (2024)
Одербрух 0.0
Одербрух (2024)

Фильмография Юлиус Гаузе

Одербрух
Одербрух
триллер, детектив 2024, Германия
Свет 5.8
Свет Das Licht
драма 2024, Германия
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