Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
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Фильмография
Мун Ли
Moon Lee
Киноафиша
Персоны
Мун Ли
Мун Ли
Moon Lee
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.2
Игра в жертву
(2020)
0.0
Если бы я не видел солнца
(2025)
Фильмография Мун Ли
Если бы я не видел солнца
драма
2025, Тайвань
7.2
Игра в жертву
драма, криминал, триллер
2020, Тайвань
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