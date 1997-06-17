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Фильмография
Чон Бо-мин
Jeong Bo-min
Киноафиша
Персоны
Чон Бо-мин
Чон Бо-мин
Jeong Bo-min
Дата рождения
17 июня 1997
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Пусан, Республика Корея
Рост
168 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Песель знает все
(2024)
7.6
Воспоминания номера 100
(2025)
7.3
Последнее лето
(2025)
Фильмография Чон Бо-мин
7.6
Воспоминания номера 100
драма, комедия, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
7.3
Последнее лето
драма, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
7.9
Песель знает все
драма, комедия, дорама
2024, Южная Корея
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Оазис
драма, мелодрама, дорама
2023, Южная Корея
7.3
Запрет на браки в Чосоне
драма, комедия, мелодрама, дорама
2022, Южная Корея
7
Бездна
драма, мелодрама, дорама
2019, Южная Корея
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