О персоне
Фильмография
Мария Кордсен
Maria Cordsen
Мария Кордсен
Мария Кордсен
Maria Cordsen
Дата рождения
25 февраля 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Глоструп, Дания
Актерское амплуа
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.0
Ценный кадр
(2025)
Фильмография Мария Кордсен
Жанр
Все
Криминал
Триллер
Год
Все
2025
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
7
Ценный кадр
криминал, триллер
2025, Дания
