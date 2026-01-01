Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марлен Танкцик
Marlene Tanczik
Киноафиша
Персоны
Марлен Танкцик
Марлен Танкцик
Marlene Tanczik
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Фантастический герой
Популярные фильмы
7.2
Дело Фриды
(2024)
6.5
Рай земной
(2023)
Фильмография Марлен Танкцик
Жанр
Все
Боевик
Драма
Триллер
Фантастика
Год
Все
2024
2023
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
7.2
Дело Фриды
Friedas Fall
драма
2024, Швейцария
Смотреть трейлер
6.5
Рай земной
Paradise
боевик, фантастика, триллер
2023, Германия
Смотреть трейлер
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667