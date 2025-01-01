Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Гупсе Озай
Gupse Ozay
Киноафиша
Персоны
Гупсе Озай
Гупсе Озай
Gupse Ozay
Дата рождения
30 июля 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Измир, Турция
Популярные фильмы
0.0
Чисто платонически: Отель «Голубая луна»
(2025)
Фильмография Гупсе Озай
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2025
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Чисто платонически: Отель «Голубая луна»
драма, комедия
2025, Турция
Почему героиню «Терминатора» назвали именно Сарой: тайна, которую зрители не сразу заметили
«Стражник-2» без Яны Енжаевой: чем не устроила продюсеров актриса и почему ее место заняла Ирина Туманцева
Почему фанаты до сих пор ищут убийцу жены Шелби? Вот как случившееся объяснили авторы сериала
«Это порнография»: Стивен Кинг искренне презирает культовый боевик 80-х — в России от него не фанател только ленивый
Ищете что-то похожее на «Формулу-1»? ИИ все сделал за вас — 4 фильма и сериал от Netflix с оценкой 8.2 обеспечат адреналином
«Не хватало книге»: Кинг неожиданно признал — эта экранизация превзошла его творение по всем фронтам
Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет
«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»
Те же яйца, только с зомби: идеальная замена «Атаке титанов» вышла еще 10 лет назад — завязка похожа, создатели те же, а рейтинг даже выше
Любимый сериал Михалкова возвращается с новым сезоном: ИИ рассказал, о чем будет «Домашний арест 2»
Привыкли к Полу Атрейдесу? Отвыкайте, он не главный герой: предназначение Квисатц Хадерака вызовет вопросы у фанатов «Дюны» Вильнева
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667