Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джефф Чан Jeff Chan
Киноафиша Персоны Джефф Чан

Джефф Чан

Jeff Chan

Популярные фильмы

Код 8 6.1
Код 8 (2019)
Код 8: часть 2 5.8
Код 8: часть 2 (2024)
Поплавок 5.6
Поплавок (2023)

Фильмография Джефф Чан

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 4 Продюсер 3 Сценарист 3 Режиссер 2
Код 8: часть 2 5.8
Код 8: часть 2 Code 8: Part II
боевик, криминал, драма 2024, США
Смотреть трейлер
Поплавок 5.6
Поплавок Float
драма, мелодрама 2023, Канада / США
Смотреть трейлер
Код 8 6.1
Код 8 Code 8
боевик, фантастика 2019, Канада
Грэйс 4.7
Грэйс Grace
ужасы, триллер 2014, США / Канада
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше