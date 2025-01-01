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Джефф Чан
Jeff Chan
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Джефф Чан
Джефф Чан
Jeff Chan
Популярные фильмы
6.1
Код 8
(2019)
5.8
Код 8: часть 2
(2024)
5.6
Поплавок
(2023)
Фильмография Джефф Чан
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2024
2023
2019
2014
Все
4
Фильмы
4
Продюсер
3
Сценарист
3
Режиссер
2
5.8
Код 8: часть 2
Code 8: Part II
боевик, криминал, драма
2024, США
Смотреть трейлер
5.6
Поплавок
Float
драма, мелодрама
2023, Канада / США
Смотреть трейлер
6.1
Код 8
Code 8
боевик, фантастика
2019, Канада
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4.7
Грэйс
Grace
ужасы, триллер
2014, США / Канада
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
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