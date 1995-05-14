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Гэнта Накамура
Genta Nakamura
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Гэнта Накамура
Гэнта Накамура
Genta Nakamura
Дата рождения
14 мая 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Йокохама, Япония
Популярные фильмы
9.8
Поднятие уровня в одиночку
(2024)
Фильмография Гэнта Накамура
Жанр
Все
Аниме
Фэнтези
Год
Все
2024
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
9.8
Поднятие уровня в одиночку
аниме , фэнтези
2024, Япония/Южная Корея
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