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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Ли Чхо-хи
Lee Cho-hee
Киноафиша
Персоны
Ли Чхо-хи
Ли Чхо-хи
Lee Cho-hee
Дата рождения
4 октября 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Тэгу, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.6
Шесть летающих драконов
(2015)
7.7
Кто ты — школа 2015
(2015)
6.8
Удачный роман
(2016)
Фильмография Ли Чхо-хи
Спроси у звезд
драма, мелодрама, фантастика, дорама
2025, Южная Корея
Цена признания
драма, дорама
2025, Южная Корея
6.8
Удачный роман
драма, комедия, мелодрама, дорама
2016, Южная Корея
7.7
Кто ты — школа 2015
драма, мелодрама, детектив, дорама
2015, Южная Корея
8.6
Шесть летающих драконов
драма, боевик, исторический, дорама
2015, Южная Корея
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