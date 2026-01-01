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Ли Чхо-хи Lee Cho-hee
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Ли Чхо-хи

Lee Cho-hee

Дата рождения
4 октября 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Тэгу, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой боевиков

Популярные фильмы

Шесть летающих драконов 8.6
Шесть летающих драконов (2015)
Кто ты — школа 2015 7.7
Кто ты — школа 2015 (2015)
Удачный роман 6.8
Удачный роман (2016)

Фильмография Ли Чхо-хи

Спроси у звезд
Спроси у звезд
драма, мелодрама, фантастика, дорама 2025, Южная Корея
Цена признания
Цена признания
драма, дорама 2025, Южная Корея
Удачный роман 6.8
Удачный роман
драма, комедия, мелодрама, дорама 2016, Южная Корея
Кто ты — школа 2015 7.7
Кто ты — школа 2015
драма, мелодрама, детектив, дорама 2015, Южная Корея
Шесть летающих драконов 8.6
Шесть летающих драконов
драма, боевик, исторический, дорама 2015, Южная Корея
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