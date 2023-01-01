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Антон Зайцев
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Антон Зайцев

Дата рождения
6 марта 1969
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Москва, СССР

Биография Антон Зайцев

Антон Зайцев родился в Москве 6 марта 1969 года в семье аристократа из Судана и русской женщины. Окончил факультет журналистики МГУ. Работал над телепрограммами «Отдыхай», «Утренний экспресс» и «На ночь глядя». Выступал ведущим передачи «От винта!», посвященной видеоиграм. В разное время сотрудничал с газетой «Неделя», был обозревателем печатного издания «Re: акция», а также писал о видеоиграх для «Комсомольской правды». Вел спортивный блок программы «Вести» и работал спортивным комментатором на разных телеканалах. Был ведущим шоу «Утро на НТВ» и «Вокруг света». На «MTV Россия» вел рубрику об истории видеоигр в рамках программы «Виртуалити» и был ведущим передачи «Икона видеоигр». Вместе с Борисом Репетуром выпускал авторскую программу «Без винта». Является почетным членом «Зала Славы видеоигровой индустрии России».

Фильмография Антон Зайцев

Жанр
Год
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