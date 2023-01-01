Балерина Мария Виноградова родилась 8 июня 1986 года в Москве. Окончила в 2006 году Московскую государственную академию хореографии, будучи ученицей Натальи Ревич. В 2005 году Виноградова была отмечена II премией в рамках Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве. Спустя год она удостоилась I премии Международного хореографического фестиваля для детей и юношества «Танцевальный Олимп» (Берлин). По окончании учебы поступила в балетную труппу Большого театра, а в 2015 году получила статус ведущей солистки. Работала под началом Татьяны Голиковой, а ныне ее наставницей выступает Нина Семизорова. Виноградова была замужем за артистом балета Иваном Васильевым. У пары есть дочь, родившаяся в 2016 году.