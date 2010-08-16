Меню
Леонид Осокин
Леонид Осокин
Леонид Осокин
Дата рождения
15 апреля 1970
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
16 августа 2010
Место рождения
Екатеринбург, Россия
Ментовские войны
(2005)
Фильмография Леонид Осокин
Ментовские войны
драма, боевик, криминал
2005, Россия
