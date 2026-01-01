Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Элайджа Грин
Элайджа Грин Elijah Green
Киноафиша Персоны Элайджа Грин

Элайджа Грин

Elijah Green

Актерское амплуа
Путешественник, Фантастический герой

Популярные фильмы

Хвостатые пришельцы 6.5
Хвостатые пришельцы (2023)

Фильмография Элайджа Грин

Хвостатые пришельцы 6.5
Хвостатые пришельцы Space Pups
приключения, семейный, фантастика 2023, США
Смотреть трейлер
Показать еще
Пару капель на ватный диск – и с подоконника исчезают даже следы от кружек: вместо химии теперь мою так
В сентябре скупаю в Fix Price ватные палочки по 500 штук – всего 99 рублей и 3 шикарных применения дома
Соседи смеются, что в сентябре я таскаю из леса мох мешками: в декабре уже просят поделиться — 5 способов его использовать
Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября
Посмотрел и закрыл гештальт: 5 фантастических сериалов до 2-х сезонов, где есть настоящий финал
В России, оказывается, тоже экранизировали Стивена Кинга: фильм снял Домогаров за 1 доллар, а потом начались проблемы
Не «Олдскул» и не «Бригада»: Беляев выбрал российский сериал, который считает эталоном. Спойлер — его снял Урсуляк
Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей
5 сентября на Пятом выходит «Далеко до Москвы»: новый детектив с Оболдиной может неожиданно выстрелить этой осенью
Жеглов бы ответил без раздумий: а вы знаете, почему «Место встречи изменить нельзя» дважды меняло название? (тест)
Если бы «Бриллиантовую руку» сняли в 2026-м: нашла достойных актеров на роль Лелика, Геши и Горбункова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше