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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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О персоне
Фильмография
Лю Чусюань
Chuxuan Liu
Киноафиша
Персоны
Лю Чусюань
Лю Чусюань
Chuxuan Liu
Дата рождения
2 июня 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.8
Ржавый клинок
(2022)
5.7
Мулан: Рождение легенды
(2020)
Фильмография Лю Чусюань
5.8
Ржавый клинок
Rusty Blade
боевик, криминал, драма
2022, Китай
Смотреть трейлер
5.7
Мулан: Рождение легенды
Hua Mulan
боевик
2020, Китай
Смотреть трейлер
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