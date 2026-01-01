Оповещения от Киноафиши
Масанори Мимото
Дата рождения
3 мая 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Осака, Япония
Рост
178 см
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой триллеров, Драматический актёр

Фильмография Масанори Мимото

Жанр
Год
Побег из плена 6.7
Побег из плена Prisoner of War
боевик, триллер, военный 2025, Филиппины / США
Город грешников 6
Город грешников Bad City
боевик 2022, Япония
Первая любовь 6.6
Первая любовь First Love / Hatsukoi
драма, мелодрама 2019, Япония / Великобритания
Чужой против Ниндзя 4.8
Чужой против Ниндзя Alien vs. Ninja
комедия, боевик, фантастика 2010, Япония
