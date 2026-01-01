Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Масанори Мимото
Masanori Mimoto
Масанори Мимото
Масанори Мимото
Masanori Mimoto
Дата рождения
3 мая 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Осака, Япония
Рост
178 см
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой триллеров, Драматический актёр
6.7
Побег из плена
(2025)
6.6
Первая любовь
(2019)
6.0
Город грешников
(2022)
Фильмография Масанори Мимото
6.7
Побег из плена
Prisoner of War
боевик, триллер, военный
2025, Филиппины / США
Смотреть трейлер
6
Город грешников
Bad City
боевик
2022, Япония
6.6
Первая любовь
First Love / Hatsukoi
драма, мелодрама
2019, Япония / Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
4.8
Чужой против Ниндзя
Alien vs. Ninja
комедия, боевик, фантастика
2010, Япония
