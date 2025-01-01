Меню
О персоне
Фильмография
Новости
Бекстияр Гюльнэзэр
Bextiyar Gülnezer
Бекстияр Гюльнэзэр
Bextiyar Gülnezer
Дата рождения
2 мая 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Урумчи, Китай
Популярные фильмы
5.8
Любовь и пёсики
(2023)
0.0
Яркая луна династии Тан
(2021)
0.0
Возрождение великой мечты
(2024)
Фильмография Бекстияр Гюльнэзэр
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2023
2021
Все
4
Фильмы
1
Сериалы
3
Актриса
4
Путешествие за горы и моря
драма
2025, Китай
Возрождение великой мечты
фэнтези, мелодрама
2024, Китай
5.8
Любовь и пёсики
Ai quan qi yuan
комедия, мелодрама
2023, Китай
Смотреть трейлер
Яркая луна династии Тан
драма, мелодрама
2021, Китай
