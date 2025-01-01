Меню
Бекстияр Гюльнэзэр Bextiyar Gülnezer
Бекстияр Гюльнэзэр

Бекстияр Гюльнэзэр

Bextiyar Gülnezer

Дата рождения
2 мая 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Урумчи, Китай

Фильмография Бекстияр Гюльнэзэр

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 1 Сериалы 3 Актриса 4
Путешествие за горы и моря
Путешествие за горы и моря
драма 2025, Китай
Возрождение великой мечты
Возрождение великой мечты
фэнтези, мелодрама 2024, Китай
Любовь и пёсики 5.8
Любовь и пёсики Ai quan qi yuan
комедия, мелодрама 2023, Китай
Яркая луна династии Тан
Яркая луна династии Тан
драма, мелодрама 2021, Китай
