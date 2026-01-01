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Эва Борн
Эва Борн Eva Bourne
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Эва Борн

Eva Bourne

Актерское амплуа
Романтическая актриса, Актёр ужасов, Фантастический герой

Популярные фильмы

Когда зовет сердце 7.7
Когда зовет сердце (2013)
Найди мне пару 6.8
Найди мне пару (2023)
По ту сторону черной радуги 5.9
По ту сторону черной радуги (2010)

Фильмография Эва Борн

Найди мне пару 6.8
Найди мне пару Make Me a Match
мелодрама 2023, США
Когда зовет сердце 7.7
Когда зовет сердце
драма, мелодрама 2013, США
По ту сторону черной радуги 5.9
По ту сторону черной радуги Beyond the Black Rainbow
ужасы, детектив, фантастика 2010, Канада
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