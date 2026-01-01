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Эва Борн
Eva Bourne
Киноафиша
Персоны
Эва Борн
Эва Борн
Eva Bourne
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Актёр ужасов
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.7
Когда зовет сердце
(2013)
6.8
Найди мне пару
(2023)
5.9
По ту сторону черной радуги
(2010)
Фильмография Эва Борн
6.8
Найди мне пару
Make Me a Match
мелодрама
2023, США
7.7
Когда зовет сердце
драма, мелодрама
2013, США
5.9
По ту сторону черной радуги
Beyond the Black Rainbow
ужасы, детектив, фантастика
2010, Канада
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