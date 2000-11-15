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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Николай Галлямов
Nikolay Gallyamov
Киноафиша
Персоны
Николай Галлямов
Николай Галлямов
Nikolay Gallyamov
Дата рождения
15 ноября 2000
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.0
Лето. Город. Любовь.
(2025)
Билеты
6.4
Помилование
(2023)
0.0
Мандариния — страна чудес
(2025)
Фильмография Николай Галлямов
8
Лето. Город. Любовь.
Leto. Gorod. Lyubov'.
драма, мелодрама, комедия, триллер
2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Мандариния — страна чудес
семейный
2025, Россия
Смотреть трейлер
6.4
Помилование
Pomilovanie
драма, военный
2023, Россия
Смотреть трейлер
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