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Николай Галлямов
Николай Галлямов Nikolay Gallyamov
Киноафиша Персоны Николай Галлямов

Николай Галлямов

Nikolay Gallyamov

Дата рождения
15 ноября 2000
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Лето. Город. Любовь. 8.0
Лето. Город. Любовь. (2025)
Помилование 6.4
Помилование (2023)
Мандариния — страна чудес 0.0
Мандариния — страна чудес (2025)

Фильмография Николай Галлямов

Лето. Город. Любовь. 8
Лето. Город. Любовь. Leto. Gorod. Lyubov'.
драма, мелодрама, комедия, триллер 2025, Россия
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Билеты
Мандариния — страна чудес
Мандариния — страна чудес
семейный 2025, Россия
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Помилование 6.4
Помилование Pomilovanie
драма, военный 2023, Россия
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