Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Блю Чепмен Blue Chapman
Киноафиша Персоны Блю Чепмен

Блю Чепмен

Blue Chapman

Популярные фильмы

Плохие парни 2 7.9
Плохие парни 2 (2025)
Руби Гильман: Приключения кракена-подростка 6.7
Руби Гильман: Приключения кракена-подростка (2023)

Фильмография Блю Чепмен

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актриса 2
Плохие парни 2 7.9
Плохие парни 2 The Bad Guys 2
приключения, анимация, комедия 2025, Япония / США
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Руби Гильман: Приключения кракена-подростка 6.7
Руби Гильман: Приключения кракена-подростка Ruby Gillman, Teenage Kraken
анимация, фэнтези, приключения 2023, США
Смотреть трейлер
Скандальный эпизод с Промокашкой не пропустила милиция: какую сцену вырезали из «Места встречи изменить нельзя»
«На последней черте»: Говорухина жутко раздражал этот актер из «Места встречи», а зрители остались в восторге
Не только «Клюквенный щербет»: 7 турецких сериалов, которые стартовали с 8 по 15 сентября
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля»
«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»
Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай
Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест)
«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше