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Мхаири Кэлви
Mhairi Calvey
Киноафиша
Персоны
Мхаири Кэлви
Мхаири Кэлви
Mhairi Calvey
Дата рождения
7 мая 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Глазго, Великобритания
Актерское амплуа
Герой триллеров
Популярные фильмы
5.2
Франкенштейн: Воскрешение
(2023)
4.2
Человек-невидимка. Возвращение легенды
(2023)
Фильмография Мхаири Кэлви
4.2
Человек-невидимка. Возвращение легенды
Fear the Invisible Man
триллер
2023, Великобритания
Смотреть трейлер
5.2
Франкенштейн: Воскрешение
Frankenstein: Legacy
драма, триллер
2023, Великобритания
Смотреть трейлер
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